Cuba fecha acordo com Kuwait para combater escassez de água

HAVANA - O Kuwait assinou um contrato com Cuba para financiar o conserto dos aquedutos de Havana, que sofrem uma longa seca, agravada por rachaduras encontradas na rede, e já afeta metade da população da capital.

A embaixada do país asiático anunciou hoje que o tratado de financiamento foi estabelecido pelo Fundo Kuwait para o Desenvolvimento Econômico Árabe e pelo Instituto de Recursos Hidráulicos de Cuba.

Este é o terceiro acordo firmado entre ambos os países para a reabilitação hidráulica de Cuba. As autoridades da capital advertiram no mês passado que a escassez de água potável afeta por volta de um milhão de pessoas e poderia se agravar se as chuvas de maio e junho não chegarem.

Com Ansa