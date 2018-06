Cuba: Fidel Castro faz sua primeira aparição pública em mais de um ano

O site Cubadebate disse que Castro cumprimentou um grupo de venezuelanos que estavam visitando a capital Havana.

O Cubadebate publicou quatro imagens que mostra Fidel Castro sentado dentro de um veículo, cumprimentado os venezuelanos pela janela de seu carro. Ele estava usando um boné de beisebol e um casaco.

De acordo com o site, o encontro foi realizado na segunda-feira, mas não deu explicações sobre o motivo de ter divulgado as fotos somente agora.

Fidel Castro irá completar 89 anos em 13 de agosto. Ele foi visto pela última vez em público na inauguração de um estúdio de um artista em janeiro de 2014.

Em fevereiro e março deste ano, a mídia oficial cubana publicou fotos de Castro em reuniões privadas com um líder estudantil cubano, com agentes cubanos que foram libertados da prisão em dezembro e com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Fonte: Associated Press