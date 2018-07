Cuba inaugura cooperativas experimentais

"Com esta medida estamos apostando na gestão, de maneira cooperativa, de atividades que o Estado não vinha promovendo com eficiência", disse Grisel Tristá, integrante da Comissão Permanente de Implementação e Desenvolvimento, em entrevista ao jornal Granma, do Partido Comunista de Cuba.

A Comissão Permanente de Implementação e Desenvolvimento foi incumbida pelo presidente de Cuba, Raúl Castro, de supervisionar as reformas econômicas implementadas nos últimos anos.

Segundo Tristá, a medida permitirá ao Estado "desprender-se" de atividades que são muito pequenas ou pouco produtivas.

As cooperativas inauguradas hoje atuarão em setores como comercialização de produtos agrícolas, reciclagem de materiais, construção, táxis e transporte escolar, entre diversos outros.

Antes das reformas iniciadas por Raúl Castro em 2010, as únicas cooperativas autorizadas a operar em Cuba durante cerca de cinco décadas eram as de produção agrícola. Fonte: Associated Press.