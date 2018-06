Cuba liberta ativistas detidas desde o sábado As autoridades de Cuba libertaram no fim da noite do domingo a dissidente Berta Soler, líder das Damas de Branco, e cerca de 70 opositoras ligadas ao grupo que haviam sido detidas desde o sábado em Havana e outras províncias da ilha. Segundo a ativista Magaly Otero, algumas damas continuaram presas.