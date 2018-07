Cuba promove reforma na cúpula do Partido Comunista O presidente de Cuba, Raúl Castro, anunciou na noite desta terça-feira uma reforma no Comitê Central do Partido Comunista. Com a medida, o ex-presidente do Parlamento cubano Ricardo Alarcón e diversos outros destacados líderes do partido deixam o poderoso Comitê Central em favor de políticos mais jovens.