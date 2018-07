Cuba publica fotos da reunião de Chávez, Fidel e Correa

A imagem mostra os quatro sentados e conversando, com um quadro de Simon Bolívar no fundo. "O presidente venezuelano Chávez, que continua em Cuba seu processo de recuperação, anunciou que teve nesta tarde um encontro com o presidente do Equador, Rafael Correa, que veio a Havana para visitá-lo", afirma o site. Aparentemente, a reunião entre os mandatários aconteceu na tarde de ontem.

Chávez, que sofre de câncer, faz tratamento em Cuba. No dia 20 de junho, o presidente venezuelano confirmou que foi submetido a uma cirurgia, quando foi retirado um tumor cancerígeno do tamanho de "uma bola de beisebol". Nove dias antes, ele havia sido internado para tratar um abscesso pélvico. As informações são da Associated Press.