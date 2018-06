Cuba reporta 163 casos de cólera em 2013

Cuba notificou a Opas na última sexta-feira. Segundo as informações disponíveis, 12 viajantes de países da Europa e da América Latina estão entre os infectados. O cólera provoca grave desidratação e pode levar à morte, mas tem tratamento se detectado a tempo.

No ano passado, depois de cinco décadas sem registrar a presença da doença, Cuba reportou 417 casos de cólera no país, com três óbitos.

Na televisão estatal e nas clínicas do país, o governo promove uma campanha de prevenção, lembrando à população sobre a importância da boa higiene. Fonte: Associated Press.