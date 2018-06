Cubanos não precisarão de autorização para deixar o país A partir do dia 14 de janeiro de 2013, os cubanos não necessitarão mais de uma autorização de saída do governo para as viagens ao exterior, informou o Ministério das Relações Exteriores de Cuba nesta terça-feira. Com isso, está eliminado um procedimento burocrático bastante impopular, um empecilho para aqueles que querem viajar para fora do país.