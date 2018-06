Cubanos poderão deixar o país sem autorização em 2013 A partir do dia 14 de janeiro de 2013, os cubanos não necessitarão mais de uma autorização de saída do governo para as viagens ao exterior, informou o Ministério das Relações Exteriores de Cuba nesta Terça-feira. O governo comunista também ampliou o período em que os cidadãos são autorizados a permanecer no exterior de 11 para 24 meses. Ficou definido que a nova lei entrará em vigor em 90 dias a partir de agora, acrescentou o ministério, em comunicado. (Dow Jones)