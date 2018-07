Culpado por ataque é contra democracia, diz embaixadora A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Susan Rice, afirmou neste domingo à rede de TV CNN que os culpados pelos ataques recentes contra os EUA são aqueles derrotados durante a transição à democracia no Oriente Médio. Susan disse que o momento é de mudanças dramáticas na região e que os EUA entendem que, quando a democracia começa a formar raízes, isso pode levar à turbulência no curto prazo. Ela afirmou também que, assim como as pessoas do Oriente Médio não vão mais permitir que suas vidas "sejam sequestradas por um ditador, também não vão deixar que multidões extremistas sequestrem seu futuro e sua liberdade". Rice declarou que os EUA estão trabalhando com os governos de diversos países do mundo para certificar que os diplomatas e as instalações norte-americanas sejam protegidos.