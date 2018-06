Cúpula da Venezuela se reúne, em Cuba, com Castro A cúpula do governo venezuelano se reuniu neste domingo em Havana com o presidente de Cuba, Raúl Castro, informou a agência de notícias cubana Prensa Latina e o website Cubadebate, do governo cubano. Raúl Castro recebeu no Aeroporto José Martí de Havana o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Diosdado Cabello, que junto ao ministro do petróleo venezuelano, Rafael Ramírez, viajou a Havana. Segundo a imprensa cubana, o vice-presidente venezuelano Nicolás Maduro, que já estava em Havana desde sexta-feira, recepcionou Cabello e Ramírez no aeroporto ao lado de Raúl.