Cúpula decidirá na 6ªfeira líder da Comissão Europeia

"Vamos então nos voltar para a decisão de propor ao Parlamento Europeu um candidato a presidente da Comissão", diz a carta.

O candidato mais forte é o ex-primeiro-ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker, apesar da oposição liderada pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron. Juncker é o candidato do Partido Popular Europeu, uma aliança de partidos de centro-direita da região que formou o maior bloco no Parlamento Europeu após as eleições do mês passado.

Cameron sustenta que o bom desempenho dos partidos "eurocéticos" nas eleições torna necessária a escolha de uma nova liderança na União Europeia; o primeiro-ministro britânico pressionou para que uma votação formal aconteça no encontro de cúpula desta semana e é tido como certo que sua posição será derrotada.

O encontro começará com uma cerimônia para marcar o 100º aniversário do início da Primeira Guerra Mundial; a cerimônia será em Ypres, cena de várias batalhas daquele conflito.

Segundo Van Rompuy, na sexta-feira os chefes de governo europeus deverão aprovar acordos de cooperação política e comercial com três ex-repúblicas soviéticas, a Geórgia, a Moldova e a Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.