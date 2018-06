Cúpula declara América Latina ‘zona de paz’

HAVANA - Em seu último dia de debates, a 2.ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) produziu uma declaração na qual proclama a região "zona de paz", condena o uso da força e de armas de destruição em massa e reitera a necessidade do desarmamento nuclear "geral e completo".

Assinada por 33 chefes de Estado e de governo, a Carta de Havana, como ficou conhecido o documento, também estabelece o compromisso da região de não intervir, direta ou indiretamente, nos assuntos internos de nenhum dos países.

O comunicado diz que os povos da América Latina e do Caribe assumem compromisso de "fomentar as relações de amizade e de cooperação entre eles e com outras nações, independentemente das diferenças existentes entre os seus sistemas políticos, econômicos e sociais ou seus níveis de desenvolvimento". Um dos trechos afirma que é preciso respeitar o "direito irrecusável de todo Estado a eleger o seu sistema político, econômico, social e cultural, como condição essencial para assegurar a convivência pacífica entre as nações".

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, disse que a força da Celac está na sua diversidade, independentemente do sistema político, da ideologia e do tamanho dos países que compõem o grupo. "Nós temos valores democráticos e vamos sempre defendê-los", afirmou.

No encerramento do encontro, o presidente de Cuba, Raúl Castro, disse que a única alternativa viável para o grupo é a sua unidade. "Expressamos nossa firme disposição de trabalhar para enfrentar os desafios do cenário internacional e para impulsionar a inclusão social, erradicar a discriminação e as desigualdades, as violações dos direitos humanos e as transgressões ao Estado de Direito." Uma declaração condenando o bloqueio dos EUA à ilha também foi aprovada.

Peru e Chile. Em meio à cúpula, os presidentes do Peru, Ollanta Humala, e do Chile, Sebastián Piñera, se cumprimentaram pela primeira vez desde a decisão de segunda-feira do Tribunal de Haia que restituiu a Lima parte das águas territoriais sobre as quais Santiago reivindicava a soberania.