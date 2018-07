Cúpula democrata pede renúncia do deputado Weiner A cúpula do partido Democrata pediu hoje ao deputado Anthony Weiner, eleito por Nova York, que renuncie ao cargo depois de ele ter admitido o envio de material de conteúdo sexual para várias mulheres. "É com grande dissabor que eu peço ao deputado Anthony Weiner que renuncie", disse a presidente do Comitê Nacional Democrata, Debbie Wasserman Schultz, em comunicado.