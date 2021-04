Cúpula do clima começa com promessa de Biden de reduzir emissões e fala de Bolsonaro

O presidente Joe Biden abriu a Cúpula de Líderes sobre o Clima nesta quinta-feira, 22, destacando sobre os aspectos econômicos da luta contra a mudança climática. Em seu discurso, Biden afirmou que fará investimentos em infraestrutura verde para garantir a meta de cortar a emissão de gases do efeito estufa pela metade até o fim da década. O evento tem transmissão ao vivo em espanhol e inglês.

"Isso colocará o país no caminho para zero emissões em 2050", afirmou ele.

Biden classificou a mudança climática como a crise existencial de nosso tempo. Ele salientou que outros países precisam colaborar com metas ambiciosas também, já que os EUA são responsáveis por cerca de 15% das emissões. "Os cientistas nos dizem que essa é a década decisiva, que precisamos tomar decisões para evitar as piores consequências", disse ele.

Assista à Cúpula de Líderes sobre o Clima (em espanhol)

Assista à Cúpula de Líderes sobre o Clima (em inglês)

A cúpula é apontada por analista como o momento de retomada de protagonismo pelos Estados Unidos no cenário internacional, além de uma sinalização da importância que a agenda ambiental terá no governo Biden. Tanto o multilateralismo quanto a agenda ambiental foram deixados em segundo plano pelo ex-presidente Donald Trump.

A nova meta visa fazer com que as emissões dos EUA caiam de 50% a 52% abaixo dos níveis de 2005 até 2030, disseram funcionários da Casa Branca. Isso é um passo significativo em relação à promessa do governo Obama de uma redução de 25% a 28% até 2025 e tem o objetivo de sinalizar que a decisão de Biden de voltar a aderir ao Acordo de Paris sobre mudança climática é apenas o início de um esforço agressivo que incluem tentar pressionar outras nações para a frente.

O Brasil, que será representado pelo presidente Jair Bolsonaro, chega à cúpula sob forte cobrança pelo desmatamento ilegal na Amazônia. Além disso, a cúpula marca a primeira aparição do Itamaraty sob a gestão do chanceler Carlos França. Conforme o Estadão mostrou nesta quinta, governo chega ao evento de hoje com um embaraço diplomático: com R$ 2,9 bilhões parados no âmbito do programa Fundo Amazônia, o País deve pedir mais dinheiro contra desmatamento.

Joe Biden (EUA)

Em seu discurso de abertura, o presidente dos Estados Unidos destacou os aspectos econômicos da luta contra as mudanças climáticas. Biden afirmou que, além da construção de um futuro sustentável e mais saudável, a transformação da matriz energética e nos meios de produção podem gerar empregos e solucionar problemas econômicos.

"Este momento é mais do que falar em preservação do nosso planeta, é também sobre garantir um futuro melhor para todos nós. É por isso que quando as pessoas falam sobre clima, eu penso em empregos. Nossa resposta à questão climática demanda a uma criação de empregos extraordinária", afirmou.

Kamala Harris (EUA)

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, cobrou uma ação "rápida e unida" da comunidade internacional sobre o clima na abertura da cúpula. "Como uma comunidade global, é imperativo que ajamos de forma rápida e unida para confrontar essa crise. E isso vai requerer inovação e colaboração ao redor do mundo", disse a vice-presidente.

Kamala também destacou que uma mudança de paradigma vai requerer o uso de energias renováveis e novas tecnologias. "(isso) vai dar as nações a oportunidade de criar comunidades mais saudáveis e economias fortes".

Xi Jinping (CHINA)

O presidente chinês, Xi Jinping, também destacou aspectos econômicos da defesa do meio-ambiente. "Proteger o meio ambiente é proteger a produtividade. Devemos nos comprometer com uma governança sistêmica", afirmou.

O presidente também destacou o anúncio conjunto com o governo americano para cooperação em meio ao aumento. "Há pouco EUA e China emitiram um comunicado conjunto sobre a crise climática. Esperamos trabalhar junto com EUA".

Boris Johnson (REINO UNIDO)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, destacou o avanço nas reduções de carbono alcançados. "Fomos o primeiro país ao aprovar uma lei para emissões neutras", disse. E completou: "Chegamos a 50% em emissões neutras. Estamos no ponto mais baixo de emissões desde o século XIX".

Johnson também fez menção à postura que espera dos países durante a COP 26. "Como anfitriões da COP 26, queremos ver ambições parecidas ao redor do mundo e estamos trabalhando em conjunto com todos, dos países menores aos países de maiores emissões, para que se mantenha o limite de aumento em 1,5ºC."

Narendra Modi (ÍNDIA)

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que faltam ações concretas no combate às mudanças climáticas. "Hoje vamos discutir ações globais para o clima e quero deixar uma meta com vocês. A emissão de carbono da Índia já está 60% abaixo do que a média global. Isso tem a ver com nosso estilo de vida, que ainda está baseado em práticas sustentáveis", afirmou Modi.

O líder indiano também defendeu que as nações adotem mudanças no estilo de vida para enfrentar as mudanças climáticas. "Um estilo de vida sustentável e um estilo de vida voltado ao básico precisa ser pilar importante de uma estrategia econômica pós-covid.. "Não vamos parar até que a meta seja atingida".

Yoshihide Suga (JAPÃO)

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, afirmou que o país se compromete a acelerar a descarbonização em mais de 100 regiões do país até 2030. O líder asiático também prometeu trabalhar em conjunto com os EUA. "A aliança climática Japão e EUA vai trabalhar em conjunto para promover a descarbonização em nível mundial."

"Faremos aportes de até 3 milhões de dólares ao Fundo Verde, apoiaremos a descarbonização aproveitando ao máximo a tecnologia de ponta japonesa."