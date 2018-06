Cúpula do departamento de Estado deixa o cargo nos EUA

WASHINGTON - A cúpula administrativa do Departamento de Estado deixou o cargo na quarta-feira, 25, informou o Washington Post. Ainda não está claro o motivo da saída de ocupantes de postos-chave da chancelaria.

O principal diplomata de carreira no departamento, Patrick Kennedy, decidiu abruptamente e entregar o cargo. Juntaram-se a ele a secretária-assistente de Administração, Joyce Anne Barr e a de Assuntos Consulares, Michele Bond, além do diretor de missões estrangeiras Gentry O. Smith. Outros dois diplomatas de carreira da cúpula do departamento abandonaram os cargos no dia da posse de Trump.

"É a maior saída simultânea que eu me recordo e será difícil substituir essas pessoas", disse o ex-chefe de gabinete de John Kerry David Wade. "A experiência em segurança, administração e o dia a dia burocrático será difícil de substituir."

Em sedes regionais do Departamento de Estado, diversos funcionários fizeram o mesmo, mas o impacto não é tão significativo para o funcionamento do órgão quanto as saídas da cúpula. "É difícil substituir essas pessoas", disse Wade. / WASHINGTON POST