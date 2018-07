Cúpula Ibero-Americana terá ausências em Cádiz A Espanha será a anfitriã da XXII Cúpula Ibero-Americana, evento que começará na sexta-feira na cidade de Cádiz, na Andaluzia, mas que neste ano não contará com as presenças de vários presidentes latino-americanos, o que não deixa de demonstrar que as relações entre Madri e seus parceiros latino-americanos não estão em um ponto alto. Pelo menos quatro presidentes, os da Argentina, Paraguai, Venezuela e Cuba não participarão do evento. O diplomata espanhol Jesús Gracia Aldaz, secretário de Estado para a Ibero-América do governo espanhol, minimizou qualquer conflito entre Madri e os países latino-americanos em entrevista ao jornal El País. Segundo ele, a argentina Cristina Kirchner não irá a Cádiz "por motivos de saúde", enquanto o presidente paraguaio Federico Franco não comparecerá porque os outros países do Mercosul pediram que o Paraguai não fosse convidado para o evento, porque está suspenso no Mercosul e na União de Nações Sul-americanas (Unasul).