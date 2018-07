Cúpula opõe facções da elite política da China Os 2.270 delegados do 18º Congresso do Partido Comunista da China reúnem-se em Pequim a partir de quinta-feira para chancelar os nomes dos dirigentes que comandarão a segunda maior economia do mundo na próxima década, escolhidos em uma opaca e feroz negociação de bastidores que opõe facções e famílias da elite política do país.