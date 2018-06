Cúpula sobre Grécia é ocorrência positiva em direção a um acordo, diz Tsipras

"Será uma solução baseada no respeito às regras e à democracia da União Europeia, que permitirá à Grécia voltar a crescer dentro do euro", afirmou o escritório do premiê grego.

Líderes da zona do euro vão tentar chegar a um acordo sobre o pacote de resgate à Grécia numa reunião de emergência na próxima segunda-feira (22), após o Eurogrupo - formado por ministro de Finanças - não ter conseguido superar o impasse atual entre Atenas e os credores durante encontro mensal ocorrido ontem em Luxemburgo.

A cúpula será realizada oito dias antes do vencimento do atual programa de ajuda da Grécia. Sem um eventual acordo, Atenas estará sujeita a decretar moratória sobre sua dívida e, em última instância, a abandonar a zona do euro. Fonte: Dow Jones Newswires.