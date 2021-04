Cúpula sobre o clima: entenda fatos, evidências e provas das mudanças climáticas

Julia Rosen, The New York Times

A ciência sobre a mudança climática é mais sólida e amplamente aceita do que se pode imaginar. Mas algumas dúvidas específicas, assim como a desinformação galopante, podem tornar difícil separar o fato da ficção.

Abaixo estão algumas das informações científicas mais precisas, e também uma explicação sobre os principais pontos:

Como sabemos que as mudanças climáticas estão realmente acontecendo?

As mudanças climáticas costumam ser consideradas uma previsão feita por modelos de computador complicados. Mas a base científica para a mudança climática é muito mais ampla, e os modelos são, na verdade, apenas uma parte dela (e, pelo que vale, eles são surpreendentemente precisos).

Por mais de um século, os cientistas entenderam a física básica por trás do efeito estufa: gases como o dióxido de carbono causam aquecimento. Esses gases constituem apenas uma pequena fração da atmosfera, mas exercem um controle desproporcional sobre o clima da Terra, prendendo parte do calor do planeta antes que ele escape para o espaço. Este efeito de estufa é importante: é por isso que um planeta tão longe do sol tem água e vida líquidas!

No entanto, durante a Revolução Industrial, as pessoas começaram a queimar carvão e outros combustíveis fósseis, que adicionaram mais gases de efeito estufa para a atmosfera. Desde então, as atividades humanas têm aquecido o planeta.

Sabemos que isso é verdade graças a um impressionante corpo de evidências que começa com medições de temperatura feitas em estações meteorológicas e em navios a partir de meados do século XIX.

Mais tarde, os cientistas começaram a rastrear as temperaturas da superfície com satélites e a procurar pistas sobre as mudanças climáticas em registros geológicos. Juntos, esses dados contam a mesma história: a Terra está ficando mais quente. As temperaturas globais médias aumentaram 2,2 graus Fahrenheit, ou 1,2 graus Celsius, desde 1880, com as maiores mudanças ocorrendo no final do século XX.

As áreas terrestres aqueceram mais do que a superfície do mar e o Ártico foi o que mais aqueceu - em mais de 4 graus Fahrenheit apenas desde 1960. Os extremos de temperatura também mudaram. Esse aquecimento não tem precedentes na história geológica recente.

Também sabemos que as mudanças climáticas estão acontecendo porque vemos os efeitos em todos os lugares. As geleiras estão diminuindo enquanto o nível do mar está aumentando. O gelo do Ártico está desaparecendo.

Na primavera, a neve derrete mais cedo e as plantas florescem antes. Os animais estão se movendo para altitudes e latitudes mais altas para encontrar condições mais frias. E secas, inundações e incêndios florestais tornaram-se mais extremos.

Qual o consenso entre os cientistas sobre a mudança climática?

Quando se trata de mudança climática, praticamente não há debate: mais de 90% dos cientistas que estudam o clima da Terra concordam que o planeta está esquentando e que os humanos são a causa primária. A maioria dos principais órgãos científicos, da NASA à Organização Meteorológica Mundial, endossa essa visão.

Atualmente, mais de 97% dos cientistas do clima que publicam concordam sobre a existência e a causa das mudanças climáticas (assim como quase 60% da população geral dos Estados Unidos). Então, de onde tiramos a ideia de que ainda há debate sobre as mudanças climáticas? Muito disso veio de campanhas de mensagens coordenadas por empresas e políticos.

Temos realmente apenas 150 anos de dados climáticos? Como isso é suficiente para nos contar sobre séculos de mudança?

O clima da Terra é variável. Alguns anos são quentes e outros são frios, algumas décadas trazem mais furacões do que outras, algumas secas duraram quase séculos. Os ciclos glaciais operam ao longo de muitos milênios. Então, como os cientistas podem olhar para os dados coletados durante um período de tempo relativamente curto e concluir que os humanos estão aquecendo o planeta?

Os registros históricos remontam à década de 1880, quando as pessoas começaram a medir regularmente as temperaturas em estações meteorológicas e em navios enquanto eles cruzavam os oceanos do mundo. Esses dados mostram uma tendência clara de aquecimento durante o século XX.

E não poderia todo o século XX ser apenas uma grande mudança climática natural? Para responder a essa questão, podemos olhar para outros tipos de dados que oferecem uma perspectiva mais ampla. Os pesquisadores usaram registros geológicos como anéis de árvores, núcleos de gelo, corais e sedimentos que preservam informações sobre climas pré-históricos para estender o registro climático. O quadro da mudança da temperatura global permanece basicamente plano por séculos, depois aumenta drasticamente nos últimos 150 anos. Estudo após estudo confirmaram os resultados, que mostram que o planeta não faz tanto calor há pelo menos 1.000 anos, e provavelmente há mais tempo.

Como sabemos que as mudanças climáticas são causadas pelos humanos?

Os cientistas estudaram as mudanças climáticas anteriores para entender os fatores que podem fazer com que o planeta aqueça ou esfrie. As maiores são as mudanças na energia solar, na circulação oceânica, na atividade vulcânica e na quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. E cada um deles desempenhou um papel às vezes.

Por exemplo, há 300 anos, uma combinação de redução da produção solar e aumento da atividade vulcânica resfriou partes do planeta o suficiente para que os londrinos patinassem no gelo regularmente no Tâmisa.

Há 56 milhões de anos atrás, uma explosão gigante de gases de efeito estufa, de atividade vulcânica ou vastos depósitos de metano (ou ambos), aqueceu abruptamente o planeta em pelo menos 9 graus Fahrenheit, alterando o clima, sufocando os oceanos e provocando extinções em massa.

Ao tentar determinar a causa das mudanças climáticas atuais, os cientistas analisaram todos esses fatores. Mas eles não podem explicar o rápido aumento da temperatura do planeta, especialmente na segunda metade do século XX, quando era a produção solar de fato diminuiu e as erupções vulcânicas exerceram um efeito de resfriamento. Esse aquecimento é melhor explicado pelas concentrações crescentes de gases de efeito estufa.

E desde a Revolução Industrial, os humanos têm adicionado mais gases à atmosfera, principalmente extraindo e queimando combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás, que liberam dióxido de carbono.

Já que os gases do efeito estufa ocorrem naturalmente, como sabemos que eles estão causando o aumento da temperatura da Terra?

Os gases do efeito estufa, como vapor d'água e dióxido de carbono, desempenham um papel importante no clima. Sem eles, a Terra seria muito fria para manter a água líquida e os humanos não existiriam!

Ao longo de milhões de anos, os níveis de CO2 atmosférico mudaram dependendo de quanto dos vulcões de gás expeliram para o ar e de quanto foi removido por meio de processos geológicos. Em escalas de tempo de centenas a milhares de anos, as concentrações mudaram à medida que o carbono circulava entre o oceano, o solo e o ar.

Hoje, no entanto, somos nós que causamos o aumento dos níveis de CO2 em um ritmo sem precedentes, retirando o carbono antigo de depósitos geológicos de combustíveis fósseis e colocando na atmosfera quando os queimamos. Desde 1750, as concentrações de dióxido de carbono aumentaram quase 50%.

Também vemos certas “impressões digitais” reveladoras do aquecimento do efeito estufa. Por exemplo, as noites estão esquentando ainda mais rápido do que os dias porque os gases do efeito estufa não vão embora quando o sol se põe.

Por que deveríamos nos preocupar com o fato de o planeta ter esquentado 2° F desde 1800?

Embora 2 graus Fahrenheit não represente uma grande mudança na temperatura, é uma grande mudança climática. Como já vimos, é o suficiente para derreter o gelo e aumentar o nível do mar, para mudar os padrões de chuva ao redor do mundo e reorganizar os ecossistemas, fazendo com que os animais corram em direção a habitats mais frios e matando árvores aos milhões. Também é importante lembrar que 2 graus representam a média global, e muitas partes do mundo já aqueceram mais do que isso.

Segundo o Acordo Climático de Paris, os países concordaram em tentar limitar o aquecimento total entre 1,5 e 2 graus Celsius, ou 2,7 e 3,6 graus Fahrenheit, desde os tempos pré-industriais. E mesmo essa faixa estreita tem implicações enormes.

De acordo com estudos científicos, a diferença entre 2,7 e 3,6 graus Fahrenheit determinará quantos milhões de pessoas sofrem com a escassez de água e quantas são expulsas de suas casas pelo aumento do mar. Em outras palavras, 1 grau Fahrenheit faz uma grande diferença.

Como os invernos e alguns lugares podem estar ficando mais frios se o planeta está esquentando?

Quando uma grande tempestade de neve atinge os Estados Unidos, os que negam o clima podem tentar citá-la como prova de que a mudança climática não está acontecendo. Mas esses eventos na verdade não refutam a mudança climática.

Embora tenha havido algumas tempestades memoráveis nos últimos anos, os invernos estão realmente esquentando em todo o mundo. Nos Estados Unidos, as temperaturas médias em dezembro, janeiro e fevereiro aumentaram cerca de 2,5 graus neste século. Por outro lado, os dias frios recordes estão se tornando menos comuns do que os dias quentes.

Condições meteorológicas extremas e desastres naturais fazem parte da vida na Terra - pergunte aos dinossauros. Mas há boas evidências de que as mudanças climáticas aumentaram a frequência e a gravidade de certos fenômenos como ondas de calor, secas e inundações.

Os modelos climáticos projetam que, na década de 2040, as ondas de calor serão cerca de 12 vezes mais frequentes. E isso é preocupante, uma vez que o calor extremo costuma causar um aumento nas hospitalizações e mortes, especialmente entre pessoas mais velhas e aqueles com problemas de saúde anteriores.

Quanto custará fazer algo a respeito da mudança climática em vez de não fazer nada?

Um dos argumentos mais comuns contra a adoção de ações agressivas para combater a mudança climática é que isso acabará com empregos e prejudicará a economia. Mas isso implica que há uma alternativa em que não pagamos nada pelas mudanças climáticas. E, infelizmente, não há.

Na realidade, não lidar com a mudança climática custará muito e causará enorme sofrimento humano e danos ecológicos, enquanto a transição para uma economia mais verde beneficiaria muitas pessoas e ecossistemas em todo o mundo.

Vamos começar com quanto custará para lidar com a mudança climática. Para manter o aquecimento bem abaixo de 2 graus Celsius, a meta do acordo climático de Paris, a sociedade terá que atingir as emissões líquidas de gases de efeito estufa até meados deste século.

Isso exigirá investimentos significativos em energia renovável, carros elétricos, sem mencionar os esforços para se adaptar a temperaturas mais altas, aumento do nível do mar e outros efeitos inevitáveis das mudanças climáticas atuais. E teremos que fazer mudanças rapidamente.

E quão ruins serão os efeitos da mudança climática?

Depende de quão agressivamente agimos para lidar com as mudanças climáticas. Se continuarmos com os negócios como de costume, no final do século estará muito quente para sair de casa durante as ondas de calor no Oriente Médio e no Sul da Ásia. As secas afetarão a América Central, o Mediterrâneo e o sul da África. E muitas nações insulares e áreas baixas, do Texas a Bangladesh, serão ultrapassadas pela elevação do mar.

Em nível mundial, os países mais pobres serão os mais atingidos, embora historicamente tenham emitido apenas uma fração dos gases de efeito estufa que causam o aquecimento. Isso porque muitos países menos desenvolvidos tendem a estar em regiões tropicais, onde o aquecimento tornará o clima cada vez mais intolerável para humanos e plantações.