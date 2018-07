Cúpula taleban está fora de conversa com EUA

O avanço precário dessa iniciativa era um dos tópicos levados em conta ontem na Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tentava definir o contingente de militares americanos a deixar o Afeganistão em julho.

A apresentação do número de soldados que serão retirados do país deve ocorrer amanhã. Em princípio, o número de soldados a ser retirado não será superior a 10 mil - apenas 10% do efetivo americano no Afeganistão. Segundo o porta-voz de Obama, Jay Carney, o presidente americano estava ontem finalizando sua decisão. "Ele está revendo as opções e as avaliações e fará um anúncio em breve." Desde que assumiu o poder, Obama já enviou 65 mil tropas adicionais ao país da Ásia Central para lutar contra a Al-Qaeda e o Taleban.

Nos últimos dias, o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, insistiu que a decisão será tomada com base em uma análise dos progressos e dos desafios ainda existentes no combate ao Taleban. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.