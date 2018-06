Curdistão iraquiano impõe quota para refugiados sírios

Uma nova onda de curdos sírios começou a chegar no norte do Iraque na semana passada em busca de refúgio contra os combates travados entre forças curdas e rebeldes islâmicos e uma economia em colapso.

O porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, Jumbe Omari Jumbe, disse que as autoridades da região autônoma do Curdistão iraquiano impuseram uma cota diária, embora isso não tenha sido aplicado de maneira estrita.

"Hoje, eles devem permitir que 3 mil pessoas entrem, apesar de uma quota semelhante também ter sido definida ontem em 3 mil, mas no final do dia, 5 mil refugiados foram autorizados a atravessar" a fronteira, disse ele a jornalistas em Genebra.

Jumbe disse que os refugiados que chegaram em dois postos de fronteira na região estavam exaustos e desidratados depois de caminhar longas distâncias em temperaturas desérticas. Fonte: Dow Jones Newswires.