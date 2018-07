Curdos ameaçam atacar soldados do Iraque O comandante dos militares curdos, Mahmoud Sankawi, avisou nesta terça-feira que suas tropas podem atacar os soldados do governo do Iraque "a qualquer minuto", pouco depois de o governo iraquiano enviar tanques e veículos armados na direção da disputada cidade de Kirkuk. A ameaça foi mais um sinal da crescente tensão entre a região autônoma curda e o governo central iraquiano.