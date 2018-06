Curdos protestam contra Estado Islâmico (EI)

Com bandeiras e entoando músicas curdas, os manifestantes pediram maior poder de fogo do Ocidente para ajudar a população curda e evitar avanço do grupo Estado Islâmico (EI).

Grupos curdos na França lideram protestos semanais desde o início de agosto e, recentemente, receberam apoio dos franceses, inclusive do Partido Comunista.

Em Londres, dezenas de manifestantes curdos fecharam o trânsito da Oxford Street, o principal centro comercial da cidade. Fonte: Associated Press.