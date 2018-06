Curdos tentam retomar cidade iraquiana capturada pelo Estado Islâmico

Combatentes curdos iraquianos, apoiados por ataques aéreos de uma coalizão liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico, entraram neste domingo na cidade de Sinjar, que foi capturada por militantes do grupo extremista em meados do ano.

A batalha por Sinjar e áreas circundantes tornou-se o último foco da campanha para recapturar amplas áreas de território perdidas para o Estado Islâmico no norte e oeste do Iraque e na vizinha Síria meses atrás.

Segundo o porta-voz das forças curdas, Jabbar Yawar, os combatentes ainda enfrentam resistência de militantes que continuam em Sinjar.

Mais ao leste, perto da fronteira com a Síria, forças de segurança do Iraque se engajaram ontem numa batalha com militantes do Estado Islâmico numa tentativa de retomar um estratégico aeroporto militar na cidade de Tal Afar. Fonte: Associated Press.