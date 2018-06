Dados definitivos mostram Espanha em recessão no primeiro trimestre

SÃO PAULO - A economia espanhola entrou em recessão após cair 0,3% entre janeiro e março e somar dois trimestres consecutivos de contração, segundo os números definitivos publicados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A contração de 2,6% do investimento e de 0,9% das exportações, unida à estagnação do consumo e aos cortes nos gastos públicos, provocou o encolhimento da economia no período, explicou a fonte.

Em 30 de abril o INE já adiantara que a economia espanhola havia entrado em recessão, dado confirmado hoje.

Além disso, o instituto de estatística indicou que, na comparação com os três primeiros meses de 2011, a queda no primeiro trimestre deste ano foi de 0,4%, fruto de uma maior contração da demanda interna e de uma menor contribuição do setor exterior.

A perda de empregos se acentuou ao cair 3,8% a um ritmo anualizado, o que representa uma redução líquida de 655 mil postos de trabalho.