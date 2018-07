Dados sobre a guerra do Afeganistão

SÃO PAULO - A Guerra do Afeganistão completa dez anos nesta nesta sexta-feira, 7. Veja abaixo mapas e números sobre a investida militar chefiada pelos Estados Unidos para livrar o país dos militantes islâmicos do Taleban e da influência da rede terrorista Al-Qaeda.

O mapa mostra a divisão dos comandos por região afegã. Os Estados Unidos, que mantém o maior efetivo no país, são responsáveis pelas áreas fronteiriças com o Paquistão, consideradas as mais críticas.

Milhares de pessoas - entre civis e militares - morreram em combates e atentados terroristas durante os dez anos de conflitos no Afeganistão. O número de civis mortos, porém, é quase seis vezes maior que o número de baixas entre militares americanos.

Quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama prometeu retirar todos os soldados americanos do Afeganistão. O cronograma, porém, apresenta dificuldades para ser cumprido. A saída dos militares, dizem as autoridades, está condicionada à capacidade das forças afegãs de manter a segurança do país por conta própria.