Dados sobre imigração contrariam afirmações de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, vem tentando aprovar na Justiça o veto que proíbe a entrada no país de cidadãos de sete países de maioria muçulmana e de refugiados de todo o mundo. Recentemente, o tribunal federal com base na Califórnia manteve a suspensão do decreto, mas o mandatário garantiu que agirá rapidamente para manter o país seguro.

Trump disse que apresentaria uma ordem executiva mais detalhada do que a anterior para suspender a entrada de pessoas as quais o governo não considera que estão sendo investigadas de maneira suficiente com relação às chances de radicalização.

Veja abaixo algumas informações que contrariam os argumentos do presidente, segundo a emissora CNN.