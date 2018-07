Dalai lama cancela viagem à África do Sul

"Sua santidade deveria iniciar a viagem para a África do Sul no dia 6 de outubro, mas os vistos ainda não foram emitidos", diz um comunicado do escritório do dalai-lama na Índia, explicando o cancelamento da viagem.

"Estamos, portanto, convencidos de que por alguma razão ou razões, o governo sul-africano acha inconveniente emitir um visto para sua santidade, o dalai-lama", diz o comunicado.

Em 2009, Pretória negou visto ao líder tibetano e o governo da África do Sul admitiu que temia irritar a China, que considera o dalai-lama um "separatista", apesar de seus pedidos de autonomia e não de independência, do Tibete.

O cancelamento ocorreu depois de Desmond Tutu ter acusado o governo sul-africano de arrastar a análise de pedido de visto para a visita do colega, que permaneceria no país por uma semana. "A única resposta às cartas que recebemos até agora referem-se ao recebimento do pedido", disse em comunicado o escritório de Tutu.

O presidente sul-africano Jacob Zuma disse na segunda-feira que não sabia se o dalai-lama receberia o visto e que o assunto estava nas mãos do departamento de relações internacionais do país.

O aniversário de Desmond Tutu vai incluir o lançamento de um livro e um serviço religioso em 6 de outubro. No dia seguinte, data do aniversário do bispo, haverá um piquenique.

No dia 8, o dalai-lama deveria proferir a palestra inaugural de 80 anos de aniversário de Desmond Tutu.

O monge budista "viajar pelo mundo para promover valores humanos, harmonia religiosa, a paz mundial e a compaixão", disse o escritório do dalai-lama na Índia.

"Ao fazer isso, sua santidade não quer criar nenhuma inconveniência a qualquer um, indivíduos ou governos", diz o comunicado.

"Sua santidade decidiu então cancelar sua visita à África do Sul e lamenta as inconveniências causadas a seus anfitriões e a uma grande parcela do povo sul-africano."

O dalai-lama vive no exílio na Índia desde 1959, quando fugiu após um levante fracassado contra o domínio chinês no Tibete. As informações são da Dow Jones.