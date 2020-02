Damares Alves abandona reunião da ONU em protesto contra a Venezuela

SÃO PAULO - A Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, abandonou uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU nessa terça-feira, 25, em um ato de protesto contra o regime da Venezuela. A 'retirada' aconteceu durante o discurso da delegação venezuelana em Genebra, na Suíça. Um vídeo gravado pela assessoria de comunicação do Ministério mostra o momento do protesto (veja abaixo).

No dia do protesto, a delegação brasileira entrou na reunião momentos antes do discurso do venezuelano Jorge Arreaza. Logo após o início do discurso do representante de Nicolás Maduro, a ministra e a equipe que a acompanhava se retiraram do recinto.

Na segunda-feira, 24, a ministra já havia criticado "as persistentes e sérias violações de direitos humanos cometidas na Venezuela" durante o seu discurso oficial.

"Estamos particularmente preocupados com as centenas de crianças que chegam desacompanhadas ao Brasil. Elas precisam de uma perspectiva de vida livre e saudável, algo que lhes foi violentamente retirado pelo regime ilegítimo e autoritário de Nicolás Maduro", disse em seu discurso.

Damares também destacou medidas tomadas pelo governo brasileiro com relação ao país vizinho. Segundo a ministra, mais de 1 milhão de atendimentos emergenciais a venezuelanos na fronteira e o status de refugiado foi facilitado a quem cruza a fronteira.

Outra iniciativa destacada foi a Missão de Verificação de Fatos, criada em setembro de 2019, que segundo Damares investiga "denúncias de execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, tortura e outros tratamentos cruéis e desumanos na Venezuela."