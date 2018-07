Damasco acusa EUA de interferência em missão A Síria qualificou ontem como uma "óbvia interferência" no trabalho da missão da Liga Árabe no país a acusação dos EUA de que Damasco não cumpre o acordo de acabar com a repressão aos protestos antigoverno. Já os ativistas sírios acusaram o governo de Bashar Assad de esconder a verdade dos monitores árabes.