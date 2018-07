Damasco ataca cobertura da TV Al-Jazira, do Catar

A Al-Jazira superou Israel e transformou-se no maior inimigo dos partidários de Bashar Assad na Síria. Na vanguarda da cobertura dos protestos no país, a rede de TV do Catar tem sido a responsável por exibir para o mundo árabe, e mesmo dentro do país, reportagens do que seriam atrocidades do regime sírio na repressão aos levantes da oposição.

Essa posição tem irritado o governo e seus seguidores nas ruas de Damasco. Eles acusam a Al-Jazira e sua rival, Al-Arabiya, de mentir e defender uma agenda das monarquias do Golfo para limpar os cristãos do mundo árabe e instalar regimes radicais islâmicos sunitas. Procurada ontem, a Al-Jazira não respondeu. Em outras ocasiões, o canal defendeu a sua cobertura.

Um jovem estudante de odontologia de origem alauita, a mesma de Assad, repetiu para o Estado o discurso da imprensa oficial. "A Al-Jazira mente o tempo todo e fabrica notícias", afirmou. Roula, uma cristã síria, afirma que apenas assiste aos canais sírios. "É a forma de não sermos manipulados por esses regimes do Catar e da Arábia Saudita", disse.

Nas TVs oficiais de Damasco, programas jornalísticos checam os fatos exibidos pela Al-Jazira. O canal árabe teria afirmado, na semana passada, que uma figura proeminente de Homs havia sido morta pelo regime. Dois dias depois, ele deu entrevista no canal sírio mostrando seu documento de identidade.

Os seguidores de Assad também afirmam que a Al-Jazira e a Al-Arabiya adulteram imagens, mostrando cenas do Egito ou da Líbia, não da Síria. A imprensa oficial afirmou até que a Al-Jazira "construiu uma cidade cenográfica com atores fingindo ser as forças de segurança da Síria matando civis". Isso foi desmentido pela TV do Catar.

Uma funcionária do Ministério da Informação sírio, depois de atacar a Al-Jazira, mostrou ao Estado uma foto que o jornal francês Liberation publicou dizendo ser da Síria, mas que seria de um conflito no Líbano em 2008.

Estrangeiros residentes em Damasco afirmam que a Al-Jazira realmente exagera em algumas de suas informações. O canal do Catar citaria protestos em locais de Damasco onde não ocorre nada. O Estado pôde confirmar isso em uma sexta-feira.

Opositores criticam a cobertura dos canais estatais, que apenas citam os membros das forças de segurança que foram mortos e dizem que "grupos terroristas matam civis para culpar o governo". Nos sete meses de levantes, a imprensa oficial, de acordo com a oposição, nunca admitiu ter matado um só civil - a ONU estima o número em 2,9 mil.

As TVs e jornais sírios aproveitam ainda toda possibilidade de exibir um suposto apoio internacional. A visita de uma deputada ucraniana foi retratada como um "apoio da Ucrânia a Bashar Assad". Ontem, a agência de notícias estatal Sana dava destaque para declarações dos ministros das Relações Exteriores de Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia e Nicarágua, que estão em Damasco, declarando suporte a Assad. A Sana distribui fotos de manifestações pró-Assad e de ataques a prédios ou veículos do governo, colocando o poder público como vítima de terrorismo.

A imprensa síria indicou ainda que os brasileiros estariam ao lado do regime em razão da abstenção no Conselho de Segurança. Recep Tayyp Erdogan, considerado um dos maiores aliados de Bashar Assad na região até a eclosão dos protestos, passou a ser descrito como "louco" depois de começar a criticar o líder sírio. "Cada dia ele diz uma coisa, não faz sentido", disse um funcionário do Ministério da Informação.

Na Síria, alguns jornalistas locais não têm ideia de que sofrem restrições ao trabalho. "Você pode fazer reportagens nas ruas do Brasil e dos EUA sem autorização do governo?", questionou uma jornalista, surpresa ao ter uma resposta positiva. Além da censura interna, jornais israelenses ou ligados à oposição libanesa são bloqueados na internet pelo governo. O mesmo se aplica a qualquer notícia que contenha a palavra "Israel". / G.C.