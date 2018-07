Damasco critica pedido turco de mísseis à Otan A Síria condenou ontem o pedido da Turquia para a Otan instalar mísseis de defesa Patriot perto da fronteira turca com a Síria, em sua primeira resposta à ação de Ancara no início da semana. "A Síria salienta sua condenação do mais recente passo provocativo do governo turco", afirmou uma fonte do Ministério de Relações Exteriores da Síria, segundo a TV estatal. O sistema Patriot é projetado para interceptar aeronaves ou mísseis hostis. Após ataques, a Turquia quer reforçar a sua fronteira com a Síria.