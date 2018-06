Damasco quer missão com inspetores do Brasil

"Defendemos que esses inspetores sejam independentes e sabemos que o Brasil adota uma posição de não se deixar influenciar por outros governos", disse Hamoui. "Estamos abertos para que venham brasileiros."

A possibilidade de convocar inspetores brasileiros não está excluída dos planos europeus. O governo russo revelou ao Estado que não espera apenas "apoio material" do Brasil. O projeto de colocar as armas sob o controle internacional foi entregue a Brasília dias antes do encontro entre americanos e russos, em Genebra.

"Com nossos amigos do Brics, pudemos avançar essas ideias e só temos que agradecer", declarou o chanceler russo, Sergei Lavrov.

Ontem, o governo brasileiro condenou o uso de armas químicas e defendeu uma saída política para a crise com um processo "inclusivo" e "liderado pelos sírios". Ou seja, com a participação do governo.