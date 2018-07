Damasco rejeita diálogo proposto por Moscou

O governo russo, que vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que condenava a repressão síria, está disposto a propor um projeto de resolução "mais equilibrado". Aliada de Damasco, a Rússia insiste no diálogo e teme a repetição, na Síria, do "roteiro líbio", no qual o Ocidente não se limitou a defender os civis e teria se colocado ao lado da oposição ao ditador foragido Muamar Kadafi.

Ontem, a União Europeia (UE) anunciou apoio à formação de um conselho de oposição sírio, criado no início do mês na Turquia. Entretanto, os europeus ressaltaram que não reconhecerão o conselho como órgão da liderança síria, como fizeram com o Conselho Nacional de Transição da Líbia. / EFE