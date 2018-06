Damasco tem eleições em clima de violência A Síria realizou eleições parlamentares ontem, apresentando-as como um passo para as reformas prometidas. Mas a oposição descreveu a votação como uma "farsa" que ignorou as demandas populares por mudanças políticas. Não se espera que a eleição altere o impasse entre governo e oposição. As negociações devem continuar segundo o plano de paz da ONU. O primeiro passo na trégua, o cessar-fogo, ainda não vigorou desde que foi anunciado, em abril. Boa parte dos sírios aderiu ao boicote proposto pela oposição.