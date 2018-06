Danúbio transborda e atinge Budapeste Soldados e voluntários levantavam ontem muros em Budapeste para tentar conter as águas do Rio Danúbio que se aproximavam do centro da capital húngara. Partes do sul e do norte da cidade já estavam inundadas. Em Magdeburg, capital do Estado de Saxonia-Anhalt, leste da Alemanha, dezenas de milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas em razão do transbordamento do Rio Elba e do rompimento de um dique. Pelo menos 21 pessoas morreram na região central da Europa pelas enchentes.