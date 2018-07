David Cameron chega a Mianmar

Cameron voou para a capital, Naypyidaw, onde foi marcado um encontro com o presidente reformista de Mianmar, Thein Sein. Em seguida, o premiê segue para Rangum, onde se reunirá com a líder da oposição Aung San Suu Kyi. Mianmar, antiga Birmânia, foi governada durante quase meio século por uma junta militar que exercia poder absoluto e sufocava quase toda a dissidência. Diante do quadro, Estados Unidos, União Europeia e outras nações impuseram sanções ao país.

A primeira eleição geral em 20 anos foi realizada em 2010. A instalação de um governo nominalmente civil, apoiado pelos militares, ocorreu em março de 2011. Uma série de reformas desde então - incluindo a libertação de centenas de presos políticos - levou à especulação de que as décadas de isolamento internacional poderiam estar chegando ao fim. As informações são da Dow Jones.