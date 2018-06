David Cameron vai debater soberania das Malvinas com Obama, diz jornal

LONDRES - O primeiro-ministro britânico, David Cameron, deve defender, em reunião com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a soberania das Ilhas Malvinas, de acordo com um artigo publicado no jornal Daily Telegraph.

Veja também:

Londres nega 'militarização' do Atlântico

Moderno navio de guerra é enviado às Malvinas

O texto destaca que o encontro entre os governantes, que acontecerá na Casa Branca, deve ser pautado por "Irã, Afeganistão, Síria, áreas em que pensam de forma similar" e que é o conflito relacionado ao arquipélago do Atlântico Sul "onde existe a maior diferença entre os líderes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha".

Segundo o Telegraph, a gestão de Obama "deu apoio à Argentina para que abra negociações diretas entre Londres e Buenos Aires, um tapa na cara para o aliado mais próximo dos Estados Unidos, como também um insulto aos mais de três mil moradores das Malvinas".

O jornal ainda destacou que Washington busca melhorar suas relações com a América Latina depois de tensões com o governo venezuelano de Hugo Chávez, "mas não deve se esquecer que a Grã-Bretanha lutou lado a lado com os Estados Unidos nos principais conflitos bélicos desde a Segunda Guerra Mundial" e que a Argentina "é um ator menor no cenário mundial, que não levantaria um dedo sequer para ajudar os norte-americanos".