David N. Dinkins, primeiro prefeito negro de Nova York, morre aos 93 anos

David N. Dinkins, filho de um barbeiro que se tornou o primeiro prefeito negro da cidade de Nova York nas asas da harmonia racial, faleceu na noite desta segunda-feira, 23, aos 93 anos em sua casa no Upper East Side de Manhattan. Sua morte foi confirmada pelo prefeito Bill de Blasio. Ele faleceu menos de dois meses depois de sua esposa, Joyce.

Cauteloso, deliberado, um democrata do Harlem que subiu à Prefeitura por meio de cargos eletivos e nominais relativamente menores, Dinkins não tinha nada do carisma de Edward Koch, que o precedeu, ou de Rudy Giuliani, que o sucedeu - que, junto com Fiorello H. La Guardia nas décadas de 1930 e 40, foram indiscutivelmente os prefeitos mais populares e bem-sucedidos da cidade no século XX. De fato, muitos historiadores e especialistas políticos dizem que, como 106º prefeito de Nova York, de 1990 a 1993, Dinkins sofreu em comparação com os Gullivers.

Ele foi uma escolha de compromisso para eleitores exaustos de conflitos raciais, corrupção, crime e turbulência fiscal, dizem os historiadores, e provou ser um zelador hábil, em vez de um inovador de grandes realizações.

Ele herdou enormes déficits orçamentários que ficaram maiores. Enfrentou alguns dos piores problemas de crime da história da cidade e lidou com eles expandindo a polícia a níveis recordes. Manteve as bibliotecas da cidade abertas, revitalizou a Times Square e reabilitou habitações no Bronx, Brooklyn e Harlem. Mas as relações raciais amistosas que eram sua maior esperança permaneceram um sonho distante, e seus deslizes em responder à crise de Crown Heights tornaram-se um legado intransponível.

Seguro na história como o primeiro prefeito negro da cidade, Dinkins se tornou um velho estadista quieto nos últimos anos, ensinando na Universidade de Columbia, apresentando um talk show na rádio WLIB e participando de recepções, jantares e cerimônias. Ele foi consultado ocasionalmente pelo prefeito Michael Bloomberg e outros ocupantes ou em busca de um cargo, mas era mais discreto do que Koch ou Giuliani, que estavam entre seus críticos mais severos./NYT