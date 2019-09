De baby-sitter a salva-vidas, Netanyahu vira personagem em vídeos de campanha

JERUSALÉM - Na batalha para estender seu posto como o primeiro-ministro com maior mandato em Israel nas eleições que ocorrem nesta terça-feira, 17, Binyamin Netanyahu alertou eleitores de diversos perigos, da agitação em territórios ocupados a armas nucleares no Irã.

Horas antes das eleições começarem nesta terça-feira, 17, ele fez um novo alerta: para sexo em dia de eleição.

O dia de votação é um feriado nacional em Israel, e o partido de Netanyahu, o Likud, publicou um vídeo de última hora para estimular seus apoiadores a irem votar.

No roteiro, a propaganda pede para que a população não gaste o dia livre indo à praia, descansando no sofá ou, como sugerido por uma cena com quatro pés por debaixo de lençóis, fazendo uma farra na cama.

מצביעי הימין חייבים להתעורר! ביום שלישי מוכרחים לצאת להצביע 'מחל', ולהביא משפחה וחברים! צפו>> pic.twitter.com/nYVOx8CpoL — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 15, 2019

O vídeo encerra com a mensagem de que, enquanto você está aproveitando o dia, “a esquerda está se preparando para assumir o governo”.

O recado final pode ter soado estranho para analistas políticos dos Estados Unidos, que costumam criar um clima de vitória e prosperidade ao final da camapanha. Em contraste, a mensagem de Netanyahu foi: estou perdendo.

As últimas pesquisas de opinião em Israel mostraram a corrida entre o atual premiê e o ex-chefe de Estado Maior do exército, general Benny Gantz, do Azul e Branco, muito próximos ou com uma singela vantagem do Likud.

Com a esperança de motivar sua base eleitoral a ir votar pela segunda vez em cinco meses, já que Netanyahu foi eleito em abril, mas não conseguiu formar governo, o premiê tem feito uma campanha ostensiva, mas para alguns, desesperada e com a sensação de jogo perdido.

Diversos vídeos de campanha nos últimos meses mostram Netanyahu como protagonista em papeis diferentes, orientando seus eleitores a votarem nele, como a melhor alternativa aos seus inimigos.

Em uma cena filmada na praia, “Bibi” aparece como um salva-vidas que pede para que os banhistas no mar “se mantenham à direita, é muito mais seguro”.

Sob a imagem de “protetor”, ele alerta os jovens que depende deles escolher aquele “que vai mantê-los seguros”.

No vídeo, Netanyahu destila indiretas a um dos integrantes do partido opositor Azul e Branco, Moshe Ya'alon, além de criticar Avigdor Lieberman, do Yisrael Beitenu, ambos ex-ministros de Defesa do atual premiê, e hoje opositores políticos.

A mensagem final do vídeo mostra Bibi olhando diretamente para a câmera e falando com os “cidadãos de Israel”. “No mar agitado do Oriente Médio, nós provamos que estamos mantendo Israel como uma ilha de estabilidade e segurança”.

O humor nas campanhas eleitorais de Netanyahu não é uma novidade. Em 2015, um vídeo que viralizou mostra o premiê tocando a campainha na casa de um casal surpreso, anunciando: “Você ligou para uma baby-sitter? Você tem um Bibi-sitter”.

A mulher pergunta: “Você vai cuidar de nossos filhos?”. Netanyahu responde que as únicas alternativas seriam seus principais adversários nas eleições de 2015: o então líder do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, e a ex-negociadora de paz Tzipi Livni.

As eleições de setembro de 2019, não previstas no início do ano, mexeram com os cálculos usuais do fragmentado sistema político israelense, em parte porque o receio de baixa participação de eleitores exaustos pode se concretizar.

O momento da campanha, coincidindo com as férias de verão no país, também alterou as regras. Alguns candidatos apareceram em praias perto de Tel Aviv, seus sapatos sociais misturados na areia.

O partido Azul e Branco de Gantz levantou outdoors nas praias da vizinha ilha de Chipre, com a esperança de serem notados por isralenses passando férias. / W. POST