De Blasio é eleito prefeito de Nova York, diz pesquisa

Durante a campanha, De Blasio representava uma ruptura com a administração do prefeito independente, Michael Bloomberg.

O democrata venceu a corrida eleitoral que disputava com o candidato republicano Joe Lhota, ex-presidente da Autoridade Metropolitana de Transportes. De Blasio tomará posse como prefeito em 1 de janeiro.

De acordo com o levantamento do Edison Research, a vitória de De Blasio pode ser uma das mais expressivas entre as corridas municipais de Nova York. Segundo a pesquisa, 96% dos eleitores negros e 82% dos latinos apoiaram De Blasio. Além disso, o democrata teria conseguiu apoio de 89% dos seus correligionários, de 14% dos republicanos e de quase metade dos eleitores que não são afiliados a nenhuma sigla.

Mais de dois terços dos eleitores, ou 70%, afirmaram que queriam eleger um prefeito que conduzisse a cidade de uma maneira diferente da praticada por Bloomberg. Com isso, 85% declaravam apoio a De Blasio.

Com postura liberal, De Blasio se comprometeu a reduzir a diferença entre os ricos e os pobres, a aumentar o imposto de renda sobre os nova-iorquinos que ganham mais de US$ 500 mil para pagar a programa de pré-escola. Fonte: Dow Jones Newswires.