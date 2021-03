De Columbine a Boulder: Colorado tem uma longa história de ataques a tiros

Patrick J. Lyons, The New York Times

Palco de um novo ataque a tiros nesta segunda-feira, 22, o Colorado, no Oeste dos Estados Unidos, tem sido alvo frequente de eventos catastróficos com armas de fogo. Desde os eventos em Columbine, em 1999, pelo menos sete ataques graves - contando com o de segunda - ocorreram no Estado.

Na noite de segunda-feira, 22, um homem abriu fogo contra clientes de um supermercado na cidade de Boulder. Pelo menos dez pessoas - entre eles, o policial Eric Talley, de 51 anos - morreram e outras várias ficaram feridas. Um suspeito foi ferido na perna e preso. A motivação do crime permanece sob investigação.

Relembre o histórico dos ataques a tiros no Colorado

7 de maio de 2019 - Dois alunos entram em uma escola em Highlands Ranch, um subúrbio de Denver perto de Littleton, e atiram em outros alunos em dois locais. Um estudante que tenta atacar um dos atiradores é morto a tiros e outros oito são feridos. Os dois agressores são capturados.

31 de dezembro de 2017 - Um xerife que se trancou em um apartamento em Highlands Ranch se envolve em um tiroteio com policiais respondendo a relatos de um distúrbio. Um policial é morto e quatro são feridos antes de a polícia matar o atirador. Dois civis ficam feridos.

27 de novembro de 2015 - Um homem armado com um rifle de assalto entra em uma clínica de Paternidade Planejada em Colorado Springs e abre fogo, matando dois civis e um policial que o confronta; nove outras pessoas são feridas em um cerco de 5 horas antes de o atirador se render.

31 de outubro de 2015 - Um homem carregando um rifle semiautomático atira e mata três pessoas, aparentemente ao acaso, em uma rua residencial perto do centro de Colorado Springs, antes de entrar em confronto com a polícia e ser morto a tiros.

20 de julho de 2012 - Um homem caminha para a frente de um cinema lotado em Aurora durante uma exibição à meia-noite de um filme do Batman, lança granadas de gás lacrimogêneo e abre fogo contra o público, matando 12 pessoas e ferindo 58 com tiros. Outros 12 ficaram feridos no pânico que se seguiu. O atirador é preso no estacionamento do teatro.

20 de abril de 1999 - Eric Harris e Dylan Klebold, dois estudantes de Columbine, entram no colégio armados e matam a tiros 12 estudantes e 1 professor, antes de se suicidarem. Columbine permaneceu como o mais mortífero ataque com arma de fogo a uma escola dos EUA até 2018, quando 17 pessoas foram mortas na escola Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida.