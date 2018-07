De Cuba, presidente anuncia recursos para 3 projetos Em Havana desde o sábado para continuar o tratamento contra o câncer, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, tem demonstrado em sua página no Twitter que continua à frente do governo de Caracas. Ontem, ele anunciou no microblog o repasse de 493 milhões de bolívares (mais de R$ 198 milhões) para três projetos de sua administração. No primeiro post do dia, Chávez mencionou seu estado de saúde: "Bom dia, mundo vivente! Bom dia, Venezuela amada! (...) Estou pronto para iniciar a batalha de hoje! Viveremos e venceremos!" O presidente venezuelano ainda agradeceu o apoio de seu colega mexicano, Felipe Calderón, que desejou a Chávez um breve restabelecimento. / AP