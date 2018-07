De endereço glamouroso, Watergate virou sinônimo de escândalo

WASHINGTON - O escândalo de Watergate, que levou à renúncia do então presidente americano Richard Nixon, está completando 40 anos. O famoso complexo que dá nome ao escândalo tem uma história própria, apesar de muitos lembrarem apenas da intriga política.

Veja também:

ESPECIAL: 40 anos do caso Watergate

Watergate foi construído nos anos 1960 e era parte de um plano ambicioso de renovar um pouco a paisagem da capital americana - que é dominada por prédios neoclássicos.

No começo, o local ficou famoso pelo seu glamour, que atraía tanto estrelas de Hollywood quanto autoridades do governo e de instituições internacionais. Mas depois do escândalo político, a história de Watergate nunca mais foi a mesma.

O comentário é do correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa. Clique para assistir ao vídeo.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.