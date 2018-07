De la Madrid morre de enfisema aos 77 anos O ex-presidente mexicano Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), considerado o primeiro presidente do México a aplicar medidas neoliberais, morreu no domingo de enfisema pulmonar, aos 77 anos. Segundo a família dele, além da doença respiratória, o ex-presidente também sofria de insuficiência renal. De la Madrid, que assumiu o governo pouco após o México declarar moratória, "enfrentou duras adversidades durante seu mandato", de acordo com o governo mexicano em nota oficial.