De militar a ministro do Supremo Eladio Aponte Aponte, de 63 anos, era um modesto advogado militar até que sua carreira decolou como resultado de um expurgo nos quartéis promovido por Hugo Chávez depois da fracassada tentativa de golpe que sofreu em abril de 2002. Até agora, não há clareza sobre as razões que o levaram a cair em desgraça no campo chavista.