De moto, Sarah Palin participa de ato em Washington A política norte-americana Sarah Palin, ex-governadora do Alasca e candidata a vice-presidente pelo Partido Republicano nas eleições de 2008, percorreu hoje as ruas de Washington em uma motocicleta Harley Davidson, dando início a um tour pela costa leste junto com sua família e renovando especulações de que pode disputar as prévias do seu partido para as eleições do ano que vem.