De olho no voto hispânico Os evangélicos latinos somam 8 milhões de fiéis e são o segmento religioso que mais cresce nos EUA, como informou reportagem do Estado, ontem. Dos 52 milhões de latinos nos EUA, 61% ainda são católicos, mas o Vaticano perde cada vez mais fiéis para as pentecostais. À frente de um eleitorado vital, o voto latino, pastores conquistaram poder sem precedentes e já influenciam a política nos EUA.