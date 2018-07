De passageiros a motoristas

YOANI SÁNCHEZ, É JORNALISTA CUBANA, AUTORA DO BLOG GENERACIÓN Y. EM 2008, RECEBEU O PRÊMIO ORTEGA Y GASSET DE JORNALISMO, YOANI SÁNCHEZ, É JORNALISTA CUBANA, AUTORA DO BLOG GENERACIÓN Y. EM 2008, RECEBEU O PRÊMIO ORTEGA Y GASSET DE JORNALISMO, O Estado de S.Paulo

Seu dono não conseguiu arcar com as trocas de pneus, dos freios nem do para-brisa e viu seu carro deteriorar-se, enquanto ele próprio ia ficando careca e as ilusões políticas o abandonavam. A sua não é uma história isolada, mas, felizmente, será mais inusitada a partir de agora.

O Decreto 292, aprovado pelo Conselho de Ministros, estabelece normas mais flexíveis para a transmissão de veículos automotores em Cuba. Os que outrora conseguiram esses troféus graças ao favoritismo ideológico e laboral, agora poderão comercializá-los ou transferir sua propriedade para algum familiar.

Entretanto, apesar da comoção triunfalista dos jornais em torno da nova legalidade, o absurdo não terminou. Ao contrário, nós cidadãos ficamos divididos entre um grupo de escolhidos que poderá adquirir automóveis muito modernos - até mesmo novos - nas concessionárias estatais e os que só poderão aspirar a compra de um Lada, um Moscovich ou um Fiat polonês, a maioria deles com mais de 15 anos de uso.

A bandeirinha foi levantada, mas não na mesma altura para todos. Um curioso paradoxo é o fato de que, desta vez, os méritos profissionais e políticos não se materializarão num veículo fabricado em algum país socialista, mas permitirão a quem os possui adquirir a valorizada mercadoria vinda do Japão, da França ou da Argentina.

Segundo consta no novo decreto, a renda deve ser primeiramente controlada por uma instituição estatal para, em seguida, transformar-se num reluzente Peugeot ou nas suaves curvas de um Audi. Os que recebem dinheiro de fora, aluguel de casas a estrangeiros ou que tenham ganhado prêmios não validados por um organismo oficial, terão de se conformar com o mercado de carros usados.

A novidade tecnológica, o automóvel do ano, só poderá ser adquirida combinando recursos financeiros a essa outra moeda que é a fidelidade ideológica incondicional. O que dá uma fórmula bastante cínica, mas já conhecida: a um maior fervor militante, corresponderá um carro com menor número de anos.

Num setor enormemente fechado como tem sido o da compra e venda de veículos nesta ilha, basta acrescentar alguns sinais de abrandamento para que seus componentes caiam como peças de dominó sobre uma mesa.

Os símbolos de status social estiveram durante um longo tempo sob o controle do Estado, para que fosse possível evitar as acentuadas diferenças sociais que negariam o proclamado caráter igualitário da Revolução Cubana.

Para manter esse suposto equilíbrio material entre os indivíduos foram excessivamente controladas todas as vias para obter uma casa, um carro, uma viagem ao exterior.

Na realidade, uma boa parte das pessoas não renunciou a desfrutar dessas vantagens e até empregou a simulação política para alcançá-las, entrou no mercado negro onde essas propriedades eram compradas e vendidas ou decidiu emigrar em busca de horizontes de desenvolvimento menos restritos.

O governo foi obrigado a ceder diante da pressão do inconformismo, mas o instrumentalizou da única maneira que sabe, com muitas limitações para os seus e com poucos benefícios para os que não simpatizam com ele. Criou também um novo parâmetro para validar a renda e determinar quem merece um veículo novo e quem não.

É contraditório que, no meio de um processo para reduzir a máquina burocrática, tenham sido acrescentados mais ascendência à própria máquina e mais poder a determinados funcionários. Pessoas que terão a possibilidade de decidir se aquele carro de turismo com um farol quebrado poderá ser comercializado para algum artista, militar ou produtor de tabaco ou se o comprovante de ganhos de um desportista é suficiente para que ele possa se deslocar sobre quatro rodas.

A panelinha, no caso cubano, começou a repartir entre si o parque automotivo da nação. Depois virá a legalidade sobre as casas, que já podemos imaginar igualmente limitada e seletiva. Quando tiverem sido distribuídos os símbolos de status de acordo com o peso político, então, ficarão visíveis todas as diferenças sociais que quiseram ocultar de nós, os desequilíbrios materiais que durante todos esses anos só permaneceram mascarados. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA